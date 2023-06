Archéologie sous-marine : une épave du XIXe siècle explorée au fond du golfe de Porto-Vecchio

Certains observateurs attentifs ont peut-être aperçu des morceaux du bateau au bout de la jetée du port de plaisance de Porto-Vecchio, car il se trouve immergé à seulement deux mètres de profondeur. Cependant, il est difficile de le distinguer clairement des rochers voisins. Selon l'archéologue, "à l'époque de son naufrage, ce navire devait être beaucoup plus visible, car une partie de sa cargaison aurait été récupérée. Les prélèvements que nous avons effectués ne représentent pas la totalité de son chargement. Aujourd'hui, il est plus délicat de le distinguer nettement en raison de l'accumulation d'algues".



Pendant la phase d'exploration les six archéologues-plongeurs et le topographe de l'équipe de Christelle Chouzenoux se sont relayés pour analyser les vestiges de l'épave. Au cours de leurs plongées, ils ont prélevé des échantillons de bois, de céramique, de tuiles et de briques provenant du navire. Ces échantillons ont été envoyés à des experts pour analyse, et les résultats seront croisés avec des relevés d'archives afin d'identifier clairement le navire. "Nous espérons obtenir une datation plus précise du bois grâce à une technique appelée dendrochronologie.



À partir de tous ces résultats, nous pourrons orienter nos recherches de manière plus précise". Selon l'avancement des analyses, un rapport final sur ce navire devrait être publié dans les deux prochaines années. C



ette recherche a été rendue possible dans le cadre du projet d'extension du port de plaisance et de pêche de Porto-Vecchio. En 2014, le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drassm) a demandé un diagnostic archéologique préventif en milieu sous-marin afin d'évaluer le potentiel archéologique menacé. Cette évaluation a permis la réalisation de la fouille préventive sous-marine de cette épave, une première en France.