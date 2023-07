Archéologie sous-marine : au large du Cap Corse deux épaves livrent leurs secrets

Sonder les fonds marins à la recherche de trésors culturels et naturels. C'est ce qu'une équipe internationale d'archéologues subaquatiques du Drassm a décidé d'entreprendre en fouillant les eaux profondes du Parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate. Dans cet endroit, de nombreuses épaves datant de l'Antiquité à la Seconde Guerre mondiale sont à découvrir.



Cette mission de recherche, à bord de l’Alfred Merlin, le navire scientifique du Drassm, a associé pour la première fois des recherches archéologiques et de l’observation biologique de la faune marine. « Nous avons construit ensemble ce projet qui nous offre la possibilité d’étudier les fonds marins tout en répertoriant les futures mesures de protection à prendre pour ces sites, indique Arnaud Schaumasse, le directeur du Drassm. Il y a des enjeux qui sont à la fois pour la faune, pour la flore, pour les paysages marins et pour le patrimoine culturel, avec une convergence des scientifiques et des moyens de protection, ça rend les choses plus lisibles. »



Découverte d’espèces très rares en Méditerranée

La mission s'est déroulée en deux phases distinctes : tout d'abord, l'identification de deux nouveaux sites dans la région du Cap Corse, suivie de l'exploration de ces sites à l'aide de robots. Ces sites se situent à la pointe nord du Cap, à proximité du haut fond de Centuri, et abritent deux épaves immergées à des profondeurs allant de 200 à 700 mètres. La première épave, qui remonte à l'antiquité, transporte des amphores en verre, tandis que la seconde, probablement datant du XIXe siècle, renferme de la vaisselle, des canons et des ancres.

La deuxième phase de l'exploration a été rendue possible grâce à deux robots nommés Hilarion et Arthur capables de plonger respectivement à des profondeurs de 500 et 2 500 mètres, et de filmer en temps réel en qualité 4K. Le robot Arthur, développé en collaboration avec l'université de Montpellier, a joué un rôle essentiel dans cette mission grâce à son bras articulé permettant de prélever des objets, ainsi qu'à ses capacités d'aspiration et de soufflage des sédiments marins, ce qui a grandement facilité le travail d'exploration.