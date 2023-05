Archéologie : L’appel des présidents des conseils scientifiques pour protéger le patrimoine culturel de la Corse

Un transfert de compétence

Les cinq présidents des Conseils scientifiques de l’île font, donc, des propositions pour prévenir des risques de destruction des sites archéologiques. « Aujourd’hui, avec l’urbanisation exponentielle de la Corse, de manière symétrique, le patrimoine culturel n’est pas sauvegardé. Il y a un cadre réglementaire bien précis, bien fixe, mais son application est complexe. Cela nécessite d’avoir au préalable une cartographie bien faite, et c’est pour cela que nous nous sommes réunis pour anticiper tous ces problèmes et proposer des solutions aux différents organismes et responsables politiques », indique Jean-Baptiste Mary. L’idée est d’appliquer au patrimoine archéologique le modèle d’évaluation et de protection en vigueur pour le patrimoine naturel, et de créer, sur le même principe, un Conseil scientifique du patrimoine culturel. « Ce conseil scientifique dédié au patrimoine a pour but d’éviter toute prise de décision unilatérale sur la destruction ou l’aménagement d’un projet culturel. Il mêlerait l’ensemble des scientifiques responsables dans ce domaine afin que chacun puisse donner son point de vue et qu’ils abordent les problèmes ensemble, de manière collégiale et démocratique, pour une prise de décision finale », ajoute-t-il. Seul hic, cette demande est conditionnée par une avancée institutionnelle et nécessite une dévolution de pouvoir de l’Etat à la Collectivité de Corse « afin de créer un réel service archéologique corse qui puisse penser et mettre en œuvre une mission sur une économie patrimoniale », déclare Don Mathieu Santini. Une façon de clarifier les compétences entre les services de l’Etat et ceux de la CdC. « Lorsqu’il y a plusieurs décideurs et que la compétence est partagée, il est difficile d’avoir une politique cohérente et efficace ».



Des espaces protégés culturels

En attendant cette dévolution, les cinq présidents estiment qu’il y a des possibilités d’agir immédiatement, notamment à travers le PADDUC (Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse) afin de créer, à l’image des classements des paysages culturels de l’UNESCO, des Espaces stratégiques paysages culturels (ESPC). « Comme il existe des espaces de protection des terres agricoles ou des espaces remarquables environnementaux, il pourrait y avoir des espaces remarquables culturels, identifiés à partir d’une cartographie archéologique qui serait mise à jour pour protéger les sites les plus importants, et ceux dont on ne connaît pas forcément la présence ». Une carte « en amont », explique Jean-Baptiste Mary, qui permettra de « localiser de manière administrative et technique les zones à fort potentiel urbanistique. On va prioriser les zones les plus importantes et en faire l’inventaire, diagnostiquer parcelle par parcelle, connaître le potentiel archéologique et prévenir. Cela permet d’éviter la destruction ou de fouiller rapidement avant destruction ou même de voir le site disparaître avant la fouille. On arrive, on constate, on fait des zonages avec des ordres de priorité, et on peut dire, avant tout projet d’aménagement que l’on connait les risques, qu’on peut les anticiper. Si on doit construire à cet endroit-là, on sait ce qui peut se passer. Soit on construit sur le site sous certaines conditions, soit on essaye de délocaliser le projet sur une zone où il y aurait moins d’impacts. Là actuellement, ce n’est pas établi ». Il s’agit en fait d’appliquer au patrimoine archéologique la séquence ERC - Éviter, Réduire, Compenser -, qui existe au niveau du patrimoine naturel. « Le but, ce n’est pas d’interdire de construire, mais sur un site à fort potentiel qui n’a pas été fouillé, de commencer par des fouilles. Le promoteur a, lui aussi besoin de lisibilité pour ne pas perdre du temps ou de l’argent. Il faut véritablement anticiper et sortir de ce cercle vicieux qui nous oblige à découvrir les choses au moment de leur destruction définitive », renchérit Don Mathieu Santini. Dans cette optique, l’archéologie préventive deviendrait juste « une solution dernière limite ».



Une économie patrimoniale

Les cinq présidents insistent sur les enjeux de valorisation des sites et sur la transmission. « Ces actions que l’on demande, via l’inventaire et l’archéologie programmée ou préventive, auront des retombées économiques et culturelles qui permettront un tourisme culturel. Plus il y a de recherche, plus les gens ont tendance à revenir parce qu’il y a une réactualisation de la donnée muséale et culturelle. Pendant des années, on est resté au point mort, et les touristes, qui revenaient fidèlement visiter les sites, disaient : Ah, ça fait 30 ans que ça n’a pas changé ! Si on n’a pas les moyens techniques, logistiques et financiers pour faire de la recherche, ces gens-là ne vont plus revenir », déplore Jean-Baptiste Mary. « On voudrait inviter les gens à découvrir notre culture la plus profonde et la plus cachée, qui ne se limite pas à Filitosa, Aleria ou Cucuruzzu. La Corse est bien plus riche que ça ! Toutes les communes peuvent avoir des centaines de sites archéologiques. Le but du jeu n’est pas de tous les fouiller ou de tous les faire visiter, mais de les préserver parce que le fait de ne pas construire dessus permet de conserver un site et de le laisser à la postérité qui aura des moyens d’investigation et de fouilles beaucoup plus perfectionnés qu’aujourd’hui ». L’enjeu est aussi environnemental et sociétal avec des sites archéologiques qui sont aussi des écosystèmes fragiles abritant des espèces végétales et animales endémiques menacées. « Nous proposons véritablement d’ouvrir un champ économique autour de la valorisation patrimoniale. On sait qu’au bout du chemin, c’est du rayonnement international pour la Corse. A mi-chemin, c’est une opportunité pour notre jeunesse d'avoir des métiers non saisonniers, puisque le tourisme aujourd’hui agrège énormément de potentiel d’employabilité », appuie Don Mathieu Santini. Rien de bien nouveau, conclut-il. « Cela fait des décennies que l’on parle d’une économie patrimoniale, de valorisation des sites et de l’économie de la connaissance. Nous voulons que cette question soit inscrite dans les discussions de Beauvau entre l’État et la Corse ».



N.M.