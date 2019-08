Après les inondations de l'Ile-Rousse : la mise au point de Lionel Mortini

Après les fortes pluie de la nuit de vendredi à samedi qui ont causé d'importants dégâts dans la cité paoline et la polémique qui s'est installée, notamment sur les réseaux sociaux sur les causes de celles-ci et la demande par le maire de la commune auprès du préfet du classement de l'Ile-Rousse en "catastrophe naturelle", Lionel Mortini, président de la Communauté de Communes du Bassin de Vie de Vie de l'Ile-Rousse apporte les précisions suivantes :



"Suite aux inondations survenues à L’Île-Rousse, Lionel Mortini, président de la Communauté de communes de L’Île-Rousse – Balagne (CCIRB) tient à apporter quelques précisions quant à la gestion des eaux pluviales urbaines qui n’incombe pas à ce jour à la CCIRB :



- Dès son élection en 2017, la Gestion des Eaux pluviales urbaines sur L’Île-Rousse était l’un des

objectifs politiques prioritaires. C’est pour cela qu’il a immédiatement lancé une étude qui a permis à la CCIRB d’établir une demande de financements auprès de la Collectivité de Corse et de l’Etat pour un montant de 3 millions d’Euros au titre du PEI (à hauteur de 80%).

- Cependant, le dossier a été suspendu car la loi du 3 août 2018 a détaché la Gestion des Eaux pluviales urbaines de l’assainissement. La compétence du Pluvial est ainsi redescendue à l’échelon communal.

- N’étant plus compétente en matière de Gestion des Eaux pluviales urbaines, la Communauté de communes n’a pu donner suite à ce dossier.

- Le Conseil communautaire a délibéré pour prendre cette compétence que la loi lui a retirée.

Si la Communauté de communes intègre cette compétence, des travaux pourront débuter avant la fin de l’année 2020.

Un arrêté de Monsieur le Préfet de Haute-Corse modifiant les statuts et officialisant la compétence communautaire de la Gestion des Eaux pluviales urbaines devrait suivre avant la fin de l’année.

La population île-roussienne ne peut être seule à financer des aménagements sur sa commune qui est le réceptacle de toutes les eaux pluviales du bassin versant. Il s’agit indiscutablement d’un projet à mener à l’échelon intercommunal que la majorité intercommunale s’engage à réaliser".