Après le portage à domicile, distribution de masques au Pôle Enfance de Calvi

La distribution gratuite de masques à l'initiative de la municipalité de Calvi a débuté ce samedi matin peu avant 10 heures à l'extérieur des locaux du Pôle Enfance de la Ville.

Cette distribution de masques à la population intervient après celle du portage à domicile effectué, ainsi que nous l'avons relaté, auprès des personnes de plus de 65 ans et de ceux qui ne peuvent se déplacer.

Bien avant que ne débute cette distribution de masques "Grand Public", tout était mis en œuvre pour que toutes les règles sanitaires soient appliqués, avec notamment des marquages pour respecter les distanciations physiques alors que du gel hydroalcoolique était à disposition.

De son côté la Police Municipale veillait au bon ordre de cette distribution qui a été d'une grande fluidité tout au long de cette journée.

Ange Santini, maire de Calvi, entouré de plusieurs élus, s'est rendu sur place pour saluer et remercier toutes les personnes et employés communaux pour leur dévouement.

Les stocks étant épuisés, cette distribution devait être interrompue vers 15 heures.

" Depuis l'ouverture de cette distribution en portage et aujourd'hui au Pôle Enfance, ce sont plus de 2 300 masques qui ont été distribués. Si aujourd'hui nous sommes en rupture de stock c'est malheureusement parce qu'une entreprise insulaire n'a pas été en mesure de respecter entièrement notre commande et que depuis elle ne répond plus. Nous avons donc été contraint de prendre d'autres dispositions. Heureusement nous avons pu compter sur le don de masques du 2e REP et sur la fabrication d'autres par des petites mains bénévoles qui accomplissent un travail remarquable" a souligné le maire Ange Santini.



Pour sa part François-Xavier Acquaviva, chargé de la coordination, s'estimait "satisfait de cette opération qui s'est déroulée comme nous le souhaitions. Le système mis en place à l'extérieur du Pôle Enfance, avec un sens unique a largement contribué à ce bon déroulement. On a pu constater qu'en règle générale une seule personne venait récupérer en moyenne 3 masques pour la famille. Une fois inscrite celle-ci récupérait son enveloppe et repartait.

Le premier stock de maques épuisé, nous avons pris les noms de ceux que l'on a pu satisfaire. Il seront servis en priorité lors du prochain arrivage.

Les personnes qui n'ont pu être livrées à domicile peuvent prendre contact avec nous en téléphonant au 06 37 49 43 19" .