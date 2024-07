Après le décès du maire, une élection partielle prévue à Crocicchia

En cas de ballottage, un deuxième tour de scrutin se tiendra le dimanche 15 septembre 2024

Les électeurs de Crocicchia sont à nouveau appelés aux urnes, dans le cadre d’une élection municipale partielle. Ils devront élire deux conseillers municipaux, à la suite du décès du maire Xavier Piacentini survenu, le 2 juillet dernier.Au premier tour, les électeurs devront se déplacer aux urnesle dimanche 8 septembre 2024 , de 8 h à 18 h. En cas de ballottage,, mêmes horaires du bureau de vote.Les candidats souhaitant se présenter doivent déposer leur candidature à la sous-préfecture de Corte. Pour le premier tour, les candidatures peuvent être déposées du lundi 19 au mercredi 21 août 2024, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, ainsi que le jeudi 22 août 2024, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, heure limite pour le dépôt des candidatures. En cas de second tour, les candidatures peuvent être déposées le lundi 9 septembre 2024, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, et le mardi 10 septembre 2024, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, heure limite pour le dépôt des candidatures.



Pour faciliter les démarches administratives, il est demandé aux candidats d’annoncer leur venue à la sous-préfecture de Corte en prenant rendez-vous soit par courrier électronique à l'adresse sp-corte@haute-corse.gouv.fr, soit par téléphone au 04 95 34 52 43.