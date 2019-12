Après la tempête de vent : Les maires du Niolu veulent une réunion d'urgence avec la président du Conseil exécutif

C'est le cas notamment dans plusieurs communes du Niolu qui n'ont toujours pas retrouvé la fée lumière depuis vendredi soir. Albertacce, Calaccucia et Lozzi ne sont toujours pas raccordées au réseau électrique.

Si Casamaccioli et Corscia ont été rapidement rétablies il n'est est pas de même pour les trois autres communes du Niolu.

Pour les habitants même si le calme est revenu la situation est problématique, notamment, pour les personnes âgées malades dont l'état nécessite des soins particuliers.

Les dégâts sont considérables, arbres séculaires arrachés, toitures soufflées, ce qui complique la tâche des équipes d'EDF et celles d'Orange.





" Le téléphone ne fonctionne plus, les personnes âgées ne peuvent plus se soigner, S'il n'y avait pas de solidarité nous ne pourrions même pas manger. La distribution d'essence est aussi stoppée, Le Niolu qui dessert la Corse en électricité, est aujourd'hui coupé du réseau et du "monde". C'est inadmissible. La situation ne peut plus durer. Nous allons demander demain, nous les cinq maires du Niolu, rassemblés à la mairie de Calaccucia, que nos communes soient reconnues en état de catastrophe naturelle. Nous allons aussi réclamer une réunion d'urgence avec le président du conseil exécutif . Le centre de la Corse et la ruralité sont touchés une nouvelle fois et apparaissent encore comme le parent pauvre de l'île. Nous tenons à saluer tout de même le travail des sapeurs pompiers, des équipes d'EDF mais aussi des employés communaux qui travaillent sans relâche depuis le passage de la tempête et l'implication des Niulinci pour améliorer notre quotidien" a déclaré Pierre François Albertini, le maire d'Albertacce, très remonté comme l'ensemble des élus de la micro-région et des habitants sinistrés.

Il ne reste plus qu'à espérer que tout rentre dans l'ordre très rapidement afin que le Niolu cesse d'être coupé du réseau électrique et du monde…