Après la crise, la mue de Corse Composites Aéronautiques

La mue s’est effectuée en plusieurs étapes. « La première, c’était de ne pas mourir dans la crise ! », reconnait le dirigeant. L’entreprise a, durant cette phase critique, dû faire « énormément d’économies pour être capable de passer ce trou d’air ». Ces mesures de sauvegarde avaient d’ailleurs provoqué, l’an dernier, un important mouvement social . Désormais en sortie de crise, l'entreprise a bénéficié du plan France Relance, « un plan extraordinaire », pour Jean-Yves Leccia, et de l’aide de l'ADEC. « Nous avons investi et transformer l’entreprise, et aujourd’hui je peux dire que nous sommes sur la bonne voie », se félicite t-il. Corse Composites Aéronautiques développe désormais, entre autres, des pièces importantes du futur Falcon 10X de Dassault Aviation, qui sera le plus gros avion d’affaires au monde.Mais si l’horizon s’est éclairci, il n’est pas exempt de nuages. Après avoir perdu quasiment la moitié de son activité dans la crise, l’entreprise reste encore 20% en dessous de son activité de 2019. « 20%, dans l’industrie c’est énorme », commente son directeur. « Et on ne voit pas un retour à l’activité de 2019 avant… 2025 », poursuit-il.