Après l’agression de Xavier Nesa, 200 personnes manifestent devant la centrale de Lucciana

Ils ont voulu exprimer leur soutien et dénoncer une "agression aussi lâche qu’imprévisible." Ce jeudi 20 avril, environ 200 personnes venues des quatre coins de l'île se sont rassemblées devant la centrale de Lucciana, à l’appel de la CGT, par solidarité avec le leader cégétiste Xavier Nesa, hospitalisé après avoir été agressé lundi dernier par un militant d'un autre syndicat.



"Nous sommes ici nombreux, c'est un rassemblement à la hauteur de toute la solidarité qu'on veut apporter à notre camarade qui a été lâchement agressé. Mais on est là aussi pour dénoncer un climat de violence et ces actes inacceptables." a expliqué Michel Fazzini délégué syndical CGT Energie Corse.



Hier le STC a confirmé l'altercation entre l'un de ses militants et le responsable cégétiste, en expliquant que ce geste était le résultat de tensions anciennes entre leurs deux organisations syndicales. En effet il y a quelques jours la section énergie du Syndicat des travailleurs corses avait décidé de ne pas arrêter l'approvisionnement de la centrale dans le cadre du conflit contre la réforme des retraites, "pour ne pas pénaliser la population corse". Un choix qui avait déplu à la CGT énergie Corse "quand des agents se mobilisent dans l'intérêt général, et opèrent un mouvement de grève comme celui qui était en cours à la centrale de Lucciana, pour faire pression sur le gouvernement, l'idéal c'est qu'on soit soudé et qu'on aille tous vers le même objectif. Et la réalité c'est qu'il a des agents (du STC NDLR) qui ont cassé la grève et ça c'est inacceptable." lâche Michel Fazzini.

Concernant le dialogue intersyndical, le syndicaliste affirme que "pour l'heure il est à l'arrêt. On n’attend rien du STC pour apaiser et renouer le dialogue. On compte sur nous, c'est tout, et sur les forces vives qui réfutent ces méthodes moyenâgeuses. Nous, on fait preuve d'intelligence en rassemblant pour apaiser la violence et pas l'attiser."



Une enquête ouverte

Michel Fazzini a aussi indiqué que la CGT a déposé une plainte et qu’une enquête pour "violence" a été ouverte par le parquet de Bastia et confiée à la brigade de gendarmerie de Borgo. "Nous avons été convoqués hier à la gendarmerie et on leur a simplement dit que pour connaître les déroule des faits, ils n'ont qu'à regarder les enregistrements des caméras de surveillance."



Hospitalisé à Bastia pour une fracture à l'épaule et au nez, Xavier Nesa n'était physiquement pas présent au rassemblement, mais il a cependant pris la parole par téléphone. Après avoir remercié les personnes présentes, le leader cégétiste est revenu sur l'agression dont il a été victime : "cette agression est révélatrice des atteintes à la démocratie que l'on connaît dans notre pays. Elle doit faire en sorte que l'on prenne conscience que l'on doit continuer le combat. Notre combat est juste et on le continuera de manière démocratique. Et rien ne nous arrêtera."