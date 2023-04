Lucciana : Le secrétaire de la CGT Énergie Corse hospitalisé après une violente agression

"Il venait faire une réunion dans l’optique de continuer la lutte contre le conflit des retraites et des militants d’un autre syndicat l'ont lâchement attaqué." dénonce la CGT énergie Corse qui condamne "cet acte d’une extrême violence inédite dans nos entreprises. et déplore toute forme d’intimidation et de violence."



La victime qui présentait une fracture à l'épaule et avait le nez cassé a été transportée au centre hospitalier de Bastia où elle a été opérée ce matin.



La CGT Énergie Corse appelle toutes les personnes pour "se réunir afin de condamner cet acte de barbarie ce jeudi 20 avril 2023 à10 heures, à la centrale EDF PEI Lucciana."