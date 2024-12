Après Natale, capu d'annu… : comment se remettre en forme avant le prochain réveillon

Il est vrai qu’en période de fêtes, on se laisse davantage tenter par toutes ces bonnes choses. Et puis, il y a bien sûr l’apéritif qui s’éternise avec ses toasts ou vérines aux diverses saveurs. Bref, tout un panel de mets succulents préparés avec amour par les cuisinières qui rivalisent d’imagination et de surprises pour que ces repas soient un véritable succès.

« Il est impératif aussi, dans le cadre d’une remise en forme, d’effectuer une petite marche quotidienne de 20 à 30 minutes. Il ne faut surtout pas être sédentaire. Cela suffira à éliminer et à se préparer pour les prochains repas de fin d’année. Certains vont même privilégier une activité physique un peu plus poussée. Et puis, si on a la chance de marcher sur le sable c’est encore bien mieux, car le sable demande un peu plus d’efforts. Après avoir fait des excès pour la Noël, il faudra donc équilibrer la balance en marchant un peu plus et en prenant des repas plus légers, sans pour autant jeûner, au contraire. J’ai faim donc je mange, je n’ai pas faim, alors je ne me force pas. Et c’est bien sûr une manière de se préparer, sans excès de gras et de sucres, et de mieux appréhender les repas festifs du Nouvel An qui approche très vite. Ce sera une façon de mieux apprécier ces moments », préconise Sonia Bautista.