Appiettu : l'hommage du SIS 2A à Jean-Louis Arbori et Philippe Bressy

Ce jeudi matin la municipalité d'Appiettu, le Sdis 2A notamment, la collectivité de corse et l'Etat se sont souvenus de la fin tragique de Philippe Bressy et Jean-Louis Arbori, deux jeunes sapeurs-pompiers volontaires d'Ajaccio, morts au feu.

Tous les deux étaient âgés de 16 ans quand le 25 Août 1972 ils étaient pris dans la tourmente des flammes au col San Bastianu.





Cette cérémonie s'est déroulée en présence des familles, de Michel Tournaire, coordonateur pour la sécurité en Corse, Véronique Arrighi, présidente du Service d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud, Alexandre Vinciguerra, conseiller exécutif de Corse, représentant la Collectivité de Corse, François Faggianelli, maire d'Appiettu, Xavier Lacombe, maire d'I Peri, représentant le député de la 1ère circonscription et la communauté d'agglomération, le maire d'Alata et des représentants de la gendarmerie.





Sur les rangs, une délégation de l'état-major du SIS de Corse-du-Sud, un détachement de sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud et un détachement des formations militaires de la sécurité civile.

La cérémonie a été ponctuée par un dépôt de gerbes.

La bénédiction a été donnée par l'abbé Christophe Boccheciampe, aumônier des sapeurs-pompiers de Corse du Sud.