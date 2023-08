Antisanti accueille la 2e édition du festival de Théâtre en plein air "La Commedia de la Plaine Orientale"

Placé sous le signe du divertissement, ce festival promet une programmation riche en spectacles captivants. Les visiteurs seront immergés dans l'univers envoûtant des masques, des personnages hauts en couleur et des histoires captivantes, interprétées par des artistes passionnés et talentueux.Qu'ils soient amateurs de théâtre aguerris ou en quête d'une parenthèse enchantée pour la famille, les festivaliers trouveront leur bonheur lors de cet événement culturel d'exception."La Commedia de la Plaine Orientale" réserve également des ateliers de confection de marionnettes gratuits, sur le thème de la piraterie, pour le plaisir des enfants et de leurs parents. Une occasion privilégiée de partager des moments ludiques et créatifs en famille.Les organisateurs invitent les passionnés de théâtre et les curieux à réserver leurs places sans tarder pour ne pas manquer cette opportunité de vivre des émotions uniques au cœur de la Commedia dell'arte.