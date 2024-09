Annulation de nombreux vols en Corse en raison des vents forts

L’ensemble des vols prévus ce jeudi 12 septembre dans les quatre aéroports de Corse – Bastia, Ajaccio, Figari et Calvi – ont été annulés à partir d’environ 17 heures. Ces perturbations affectent tous les trajets entre l'île et le continent, selon les sites des aérogares gérées par la Chambre de commerce et d'industrie de Corse qui permet de suivre les vols en temps réel.Les conditions météorologiques difficiles sont la principale cause de ces annulations. La Corse a été placée en vigilance jaune pour des risques de vents violents et d’orages, une alerte en vigueur jusqu'à minuit. Seule la compagnie EasyJet devrait maintenir certains vols, mais toutes les autres rotations sont suspendues.La situation devrait s’améliorer dès vendredi, avec des rotations supplémentaires prévues pour compenser les vols annulés. La compagnie Air Corsica, touchée par ces perturbations, recommande à ses passagers de ne pas se rendre dans les aéroports et assure que des solutions de réacheminement seront mises en œuvre rapidement.