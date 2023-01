Angèle Bastiani, maire de Lisula : "Le projet de la Pietra est un projet d’envergure"

- Les commerçants de la Pietra, vous accusent d’avoir demandé au Conservatoire du Littoral de modifier leur premier projet afin d’en retirer les places de parking. Quel était votre objectif?

- Le projet de la Pietra est un projet d’envergure qui est mené conjointement sur la partie gauche par le Conservatoire du Littoral avec le projet de mise en valeur du patrimoine et de la préservation de l’environnement et sur la partie droite par la Chambre de Commerce et d’industrie où sera développée l’activité commerciale et industrielle. La commune n’étant pas propriétaire des parcelles où vont se faire les deux projets, nous n’avons qu’un avis consultatif bien évidemment. Nous nous inscrivons dans l’esprit philosophique de ce projet mené par ces deux institutions.





- Les commerçants affirment ne pas avoir été prévenus de la modification et malgré leurs nombreuses négociations, notamment par courrier, ils n’ont eu aucune réponse de votre part.

- Je ne pense pas qu’ils aient été prévenus très tard. Le Conservatoire du Littoral comme la Chambre de Commerce ne cachent pas leurs projets bien évidemment. L’ancienne mairie a donné au Conservatoire du Littoral le site des îles en 2010. C’est un projet discuté depuis 12 ans. Le Conservatoire du Littoral à la possibilité d’investir sur le site avec la CCI. Nous avons fait plusieurs réunions en mairie pour que nous puissions accompagner ce projet. Je comprends que les usagers, sur un projet de cette envergure, soient inquiets, c’est légitime. Évidemment, la commune sera là à leurs côtés, et toujours dans la défense de l’intérêt général.





- Ce que vous reprochent les commerçants c’est d’avoir insisté pour retirer le parking de 58 place du projet. Êtes-vous à l’initiative de la suppression de ce parking ?

- Je pense qu’aujourd’hui, le reproche des commerçants n’était pas sur ce parc que nous allons faire avec des plantes endémiques, conjointement avec le Conservatoire du Littoral, un projet dans l’esprit de tous les aménagements du territoire qui se fait actuellement en Corse pour la préservation et les flux sur les sites naturels. C’est plus sur le parking d’un des commerçants qui est sur place. Évidemment, la porte di a Casa Cumuna est ouverte, elle leur a déjà été ouverte. Nous avons pu avoir des discussions et nous serons encore là pour les accompagner sur des doléances qu’ils pourraient faire aux différentes parties concernées, porteurs de projet.