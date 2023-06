Amiante dans les écoles : au moins 21 établissements concernés en Corse

Des traces d'amiante ont été repérées dans 21 écoles de l'île. C'est ce qui ressort de l'enquête menée par Vert de Rage qui a été diffusée ce lundi 12 juin. Durant un an, les journalistes d'investigation ont contacté les 261 écoles primaires et maternelles corses ainsi que les mairies qui les gèrent. "En pourcentage, avec 27% d'écoles amiantées, la Corse arrive en 8e position sur 13 régions. En comparaison avec le continent, c'est plus bas que la Bretagne, l'Île-de-France ou le Grand Est qui comptent beaucoup plus d'écoles touchées", indique Mathilde Cusin, l'une des journalistes à l'origine de cette enquête. Toutefois, si l'île possède peu d'établissements concernés par le problème de l'amiante en comparaison avec d'autres régions françaises, c'est parce que seulement 79 écoles sur les 261 qui compte l'île ont répondu à l'enquête. "Dans notre enquête, nous nous sommes rendu compte qu'il est beaucoup plus facile d'avoir des réponses pour les écoles construites après 1997 et que très souvent, les établissements qui ne nous répondaient pas étaient ceux qui avaient de l'amiante. Il y a une sorte de silence coupable des mairies et des écoles, parce que parfois, les enseignants comme les parents d'élèves ne savent pas qu'il y a de l'amiante dans l'établissement."



Pourtant, les mairies sont tenues de réaliser un diagnostic technique d'amiante (DTA) pour tous les établissements scolaires construits avant 1997. Ce document qui est à renouveler tous les trois ans est le "carnet de santé" de l'école, puisqu'il permet de savoir si le bâtiment contient ou non l'amiante et le cas échéant, dans quel état de dégradation il se trouve. Dans les faits, ce que constate Mathilde Cusin avec les chiffres qu'elle a accumulés, c'est que ce diagnostic n'est que rarement établi: "aujourd'hui, quand un diagnostiqueur se rend dans une école construite avant 1997 pour réaliser un DTA, il en trouve dans un cas sur deux. Tous ces diagnostics qui manquent dans les écoles, c'est aussi par peur de trouver de l'amiante et de devoir réaliser des travaux par la suite, ce qui implique de dépenser de l'argent et de se retrouver face à une problématique sanitaire. Ne pas le faire, c'est une manière de cacher la poussière sous le tapis".