Aménagement de peine d'Alain Ferrandi : la justice rendra sa décision le 19 mai

La chambre d'application des peines a examiné ce jeudi 21 avril cette demande et mis sa décision en délibéré.



Alain Ferrandi s'était vu accorder un aménagement en semi-liberté en février, mais le parquet national antiterroriste (Pnat) avait fait appel, suspendant cette mesure.

L'aménagement de peine demandé prévoyait qu'Alain Ferrandi travaille en journée et dorme à la prison de Borgo le soir. Sans le recours du Pnat, cet aménagement aurait pu être effectif dès le 14 mars.

Une première demande lui avait été refusée en 2019, puis à nouveau en appel en 2020.

Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac en février 1998, Alain Ferrandi est incarcéré depuis mai 1999. À l'instar de Pierre Alessandri, autre membre du commando, il peut prétendre à une libération conditionnelle depuis mai 2017.

Promis par Matignon après l'agression mortelle qui a visé Yvan Colonna en détention, leur transfert à la prison corse de Borgo a été effectué le 11 avril.

Réclamé de longue date par les deux hommes détenus jusqu'ici à la maison centrale de Poissy (Yvelines), ce rapprochement a été rendu possible par la levée le 11 mars par M. Castex de leur statut de "détenus particulièrement signalés" (DPS).

Pierre Alessandri connaîtra quant à lui le 12 mai la décision du tribunal d'application des peines antiterroriste concernant sa demande d'aménagement, également en semi-liberté.

Yvan Colonna, lui aussi condamné à perpétuité a été agressé à la maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhône), le 2 mars. Il est décédé le 21 mars.

Cette agression a provoqué de vives tensions en Corse, beaucoup estimant qu'elle n'aurait pas eu lieu s'il avait été détenu sur l'île. L'ancien berger de Cargèse réclamait lui aussi de longue date son rapprochement dans l'île.