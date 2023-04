Alzheimer en Corse : un manque de moyens là où la maladie est la plus répandue

En France, on estime qu’un million de personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer. Proportionnellement à la population régionale, les chiffres sont légèrement plus élevés en Corse, où seraient présents 5 000 patients potentiels. « C’est une maladie dont le risque d’apparition augmente avec l’âge. Et comme on est la région la plus vieillissante du pays, on a forcément des statistiques plus élevées que sur le continent », explique le docteur Marie-Pierre Pancrazi, coordinatrice du Centre régional de mémoire, et vice-présidente de l’association Corse Alzheimer.



Concrètement, cette maladie se caractérise par une atrophie cérébrale, qui touche certaines zones caractéristiques. « C’est une lente dégénérescence des neurones, qui s’étend petit au petit à l’ensemble du cerveau. On perd progressivement la mémoire, puis la reconnaissance du visage, la parole... », précise Marie-Pierre Pancrazi. « Il y a des médicaments qui existent, pour ralentir l’évolution de la maladie, mais ils ont un effet modeste, et ils ne sont pas remboursés. Donc plus c’est pris en charge tôt, plus on peut mettre en place une stratégie globale, autour de l’hygiène de vie ou du travail de la mémoire. »



Problème : en Corse, du fait de la géographie, de nombreuses personnes âgées sont isolées, alors que la moyenne d’apparition d’Alzheimer est établie à 75 ans. « Il n’y a pas forcément d’entourage pour se rendre compte de la situation, donc beaucoup sont atteints mais ne sont pas pris en charge. » Car si certains malades constatent eux-mêmes leurs troubles naissants, ce sont principalement les proches qui sont à l’initiative des diagnostics, après avoir constaté des signes avant-coureurs, comme des oublis ou des plaintes de mémoire.