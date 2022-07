Maladie d'Alzheimer : Bastia devient la première "ville aidante" de Haute-Corse

La signature de cette charte à la Galerie « Noir et Blanc » à Bastia n’était pas anodine car ce haut lieu de la culture abrite jusqu’au 19 juillet l’exposition « Art et Mémoire » composée d’œuvres réalisées par le groupe « Peinture et Mémoire » en partenariat avec le CMRR, Centre Mémoire de Ressources et de Recherche, et la participation du peintre bastiais Pierre Barat. Des œuvres réalisées au Centre de Mémoire L’Ondina à l’hôpital de Bastia par des personnes atteintes de la maladie.



Lors de cette signature, sur fond musical d’élèves du conservatoire de Bastia, le maire de Bastia a rappelé que dans le cadre du Contrat Local de Santé, la Ville de Bastia s’est engagée depuis plusieurs années aux côtés du docteur Marie-Pierre Pancrazi, vice-présidente de l’antenne régionale de France Alzheimer pour la Haute-Corse, pour réaliser des actions faveur des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer et de leurs proches aidants. Mais en signant cette charte, la ville veut aller encore plus loin, élargir son champ d’action à travers plusieurs actions. « À travers l’adhésion à la charte « Ville aidante Alzheimer », aux côtés de l’Association France Alzheimer, la municipalité signifie sa volonté de poursuivre les travaux du CLS et de favoriser l’inclusion des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée au sein de la commune » souligne Pierre Savelli.



Ainsi la Ville fait le choix de mener des activités suivantes, en fonction de ses moyens, de ses ressources et de ses spécificités locales.



France Alzheimer Corse : 14 ans d'engagement

Sur le plan régional, l’Association « France Alzheimer Corse » a été créée en 2007 par Marie-Josée Joly et le docteur Jean-Marc Cresp, avec le soutien de nombreuses familles de personnes souffrant de la maladie. Elle fait partie d’une Fédération d’associations Nationale nommée « Union France Alzheimer », entité créée en 1985 à l’initiative de personnes malades et de professionnels de la santé.



Depuis mai 2022, le docteur Marie-Pierre Pancrazi a été élue vice-présidente pour développer l'antenne de Haute-Corse. « Notre antenne est en train de constituer une équipe de bénévoles et ce jeudi nous avions justement une première réunion avec ceux-ci » déclare le docteur Marie-Pierre Pancrazi. « Nous comptons à ce jour une vingtaine de bénévoles et toute personne volontaire est la bienvenue*. On n’est jamais trop nombreux pour assurer l’accueil, l’écoute, les visites, les halte-relais »

On recense en Haute-Corse, où la population est très vieillissante, près de 4 500 personnes atteintes de la maladie et les ressources en accueil manquent cruellement. Si à Ajaccio, une telle charte existe depuis longtemps, d’autres communes sont demandeuses. « Mais on en revient toujours au problème des bénévoles, surtout dans le rural » souligne M.-P. Pancrazi.



Marie-Josée Joly, la présidente de France Alzheimer Corse, présente à la signature de la Charte ce jeudi, rappelait que cet acte était très important. « Le maire est l’oreille d’une ville. En vous rapprochant de Marie-Pierre Pancrazi et de son équipe, en signant cette charte vous vous rapprochez aussi des malades, de leurs familles, du personnel hospitalier qui lui aussi a besoin d’accompagnement tout comme les services sociaux. Tous ont besoin de sentir qu’ils ne sont pas seuls. Ce jour est important car le vieillissement est un enjeu majeur. »





Le numéro provisoire de l'antenne est le : 04 95 59 11 05.