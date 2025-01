Alternance dès la 1e année, nouvelles formations… Découvrez les nouveautés Parcoursup en Corse

Depuis ce mercredi 15 janvier, la première phase de Parcoursup est ouverte pour tous les lycéens et étudiants en reconversion, et certaines formations sont plus demandées que les autres. “L’année dernière, le droit, la médecine, la comptabilité-gestion, les filières scientifiques et les études pour devenir professeur des écoles étaient les formations les plus demandées en Corse”, explique Valérie Lombardo. Une fois les vœux confirmés, la conseillère du recteur en Corse précise que les organismes de formation “vont recevoir toutes les candidatures anonymement” : seuls “le type de bac, les spécialités, les notes, les appréciations des professeurs et une éventuelle lettre de motivation” sont indiqués. Un système “qui permet l’égalité des chances pour tous les candidats”, selon Valérie Lombardo.



Dans quelques mois, la phase complémentaire de Parcoursup sera disponible pour tous les étudiants n’ayant pas encore reçu de réponses positives à leurs candidatures. “Si à la fin de la procédure au mois de juillet, certains étudiants n’ont pas eu de réponse, la Commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur (CRAES), présidée par le recteur, contactera chaque candidat”, précise Valérie Lombardo. “Nous regarderons les places restantes dans chaque formation, et proposerons à chaque candidat une formation qui peut leur correspondre. À eux d’accepter ou non par la suite.” Elle assure néanmoins que “depuis des années, tous les candidats ont eu une proposition”. “Nous ne laissons personne sur le bord du chemin.”