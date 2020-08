Altagène : Dominique Memmi, marraine des ateliers Una Volta C'era

Dominique Memmi se consacre entièrement à la littérature et à l’action culturelle et artistique en Corse . Elle anime des ateliers d'écriture intervenant au sein des médiathèques, écoles et maisons de retraite…Elle a écrit plusieurs albums pour la jeunesse dont les trépidantes aventures de son jardin extraordinaire "Les contes du potager » 2009, "Les détectives du potager" 2011.En 2013, elle obtient le Prix du livre insulaire au salon international d'Ouessant pour son roman "Retour à Mouaden" éditions Colonna, ouvrage important sur la mémoire familiale . En 2019 elle publie le Voyage de la fanfareédité par Materia Scritta et un guide littéraire Corse insolite et secrète, Editions Jonglez.L’association Altaleghje propose du 17 au 21 août une semaine créative avec les enfants-17-18 août, atelier théâtre avec Livia Stromboni-19-20 août, écriture et illustration de contes avec Dominique Memmi et Sylvie Melchiori, avec le mécenat de la Fondation Orange-21 août atelier de chant avec Jean-Marc Jonca, directeur artistique du centre polyphonique de SartèneLes ateliers se déroulent de 10 à 12 heures à Altagène sur la terrasse du café chez CocoGratuitInscriptions : atelier.unavoltacera@gmail.com 0749101841