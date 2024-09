Alta Rocca Trail : De beaux premiers de cordée à Quenza

Au programme du jour : U Ghjiru une course et une marche de 10 kilomètres pour 300m de dénivelé positif au départ de Quenza à 10 heures, l'Alcudina, qui s'est élancé à 8h30 du col de Bavella pour 26 kilomètres (1.500m de D+) avec la double ascension de la Variante Alpine et celle di a Bucca Stazzunara (2046 mètres) proche de l’Alcudina, enfin i Furchi (15km pour 800m de D+) passant, aussi par la Variante et sous le Pargulu (1664m).



Alexandre De Susini et Manue Moracchini partent vite et finissent fort

Sur l'Alcudina, la victoire est revenue à Alexandre de Susini du Corsica Sport Mezzavia qui sortait, déjà, en tête de la Variante et de la Bucca Stazzunara. Le retour vers Quenza consacrait son succès où il rejoignait la ligne d'arrivée en 3h17'58. Gregory Leroy à pratiquement sept minutes et Javier Garcia-Vidal complètent le podium.

Succès indiscutable, chez les féminines de Manue Moracchini qui s'impose dans le temps de 4h02'36. Margaux Helys-Vat (4h20'00) et la Cabiste Caroline Perrier en 4h28'55 occupent, respectivement, la deuxième et troisième places.



Fabien Olmeta et Pierre-Adrien Rudelle dominateurs sur la 15 et la 10.

Du côté de la course di I Furchi, après la Variante, Fabien Olmeta était, largement, en tête. Le Casincais inaugurait le palmarès de cette épreuve en étant victorieux sur la place de l'église en 1h41'57. François Gelmini (A Furmicula) était deuxième en 1h49'05 alors que le Porto-Vecchiais Cédric Rudi finissait à une très belle troisième place en 1h50'49.

Pour sa part Victoire Alzon du CAB, était la plus rapide en s'imposant devant Magalie Grazzini et Emilie Micheau.

Enfin sur la plus courte des courses du jour à savoir u Ghjiru di Quenza, Pierre-Adrien Rudelle, Anthony Collado et Jérôme Cardella composaient dans cet ordre le trio victorieux. Chez les dames Nawelle Benaziza, Jeanne Minard et Carole Lacroix-Biondi se partageaient les trois premières places du podium.