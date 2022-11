Alerte orange "vents violents" : de nombreux vols annulés en Corse

Les deux départements de l'ile ont été placés ce à partir de ce soir jusqu'au moins demain, mardi 22 novembre, à 16 heures en alerte orange pour le paramètre “vents violents” et en alerte jaune pour "orages et pluies-inondations".



La tempête Denise qui s'est formée en Méditerranée, du côté de la Catalogne et qui touchera les Baléares avant de se déplacer vers la Corse a contrait Air Corsica à modifier son plan de vols.

Dans le détail





Ajaccio

Les vols Ajaccio-Marseille XK150 et Marseille-Ajaccio XK151, Ajaccio-Nice XK102 et Nice-Ajaccio XK101, Ajaccio-Paris Orly XK770 et Paris Orly-Ajaccio XK771, tous initialement prévus dans la matinée, sont annulés.

La décision concernant le maintien ou l'annulation des vols programmés dans l'après-midi et la soirée sera prise en fonction de l'évolution météorologique au cours de la journée de mardi.



Bastia

Le programme des vols au départ et à l'arrivée de Bastia-Poretta est pour l'instant maintenu mais pourrait subir des retards, voire des annulations, si la météo venait à s'aggraver au nord-est de l'île au cours de la journée de mardi.



Calvi

Tous les vols programmés sur l'aéroport de Calvi sont annulés.



Figari

Tous les vols programmés sur l'aéroport de Figari Sud Corse sont annulés à l'exception des vols Figari-Marseille XK456 et Marseille-Figari XK457 prévus dans la soirée, au sujet desquels une décision définitive sera prise en fonction de l'évolution de la situation météorologique dans la journée de mardi.