Aléria : une octogénaire victime d’un vol à domicile, un suspect en détention provisoire

C’est un scénario bien rôdé dont a été victime une habitante d’Aléria, ce mardi 20 mai, en fin de matinée. Vers 11h45, deux individus se présentent chez cette femme de 81 ans, prétextant la nécessité de réaliser des travaux sur la toiture de son domicile. Gagnant sa confiance, ils en profitent pour s’introduire dans l’habitation et s’emparer d’une somme de 1200 euros en espèces.

Aussitôt informée, la compagnie de gendarmerie de Ghisonaccia, appuyée par la brigade motorisée, la brigade d’Aléria et le Peloton de surveillance et d’intervention, engage une opération de recherche. Dans les heures qui suivent, les investigations permettent d’identifier l’un des auteurs présumés. Il est interpellé à 18h45, le jour même.

Les perquisitions menées dans la foulée permettent de retrouver du numéraire et le véhicule utilitaire utilisé lors du méfait. Le complice du suspect, lui, reste pour l’heure introuvable.



Déféré le 22 mai, le principal mis en cause a été placé en détention provisoire. Il sera jugé lundi 26 mai dans le cadre d’une comparution immédiate.