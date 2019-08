Aleria : Un cheval meurt après une collision avec une voiture

Rédigé par C.-V. M le Dimanche 4 Août 2019 à 10:13

Une collision entre une voiture et un... cheval, en liberté, est survenue ce dimanche à 3h20 sur la route de la plage à Aleria. Le choc a été fatal au cheval qui est décédé peu après. Quant au conducteur du véhicule, surpris comme on peut l'imaginer, par la présence de l'équidé sur la chaussée, et qui présentait des plaies au visage, consécutives à la collision qui aurait pu avoir de plus graves conséquences, il a dû être évacué par les pompiers sur le centre hospitalier de Bastia.

