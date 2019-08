Aleria 1975 : Femu veut faire de la cave Depeille un lieu de mémoire

Le communiqué :



Les événements d'Aleria, les 21 et 22 août 1975 sont un moment fondateur du nationalisme corse et une date essentielle de l'histoire de la Corse et de son peuple. Ils appartiennent à la mémoire collective de tous les Corses et transcendent les appartenances partisanes.



La question de la conservation et de la transmission de la mémoire de ces événements, notamment pour les générations futures, est donc un enjeu mémoriel important. Un enjeu mémoriel qui se pose avec une acuité plus forte encore depuis que les bâtiments de la cave d'Aleria ont été détruits et que l'emprise foncière sur lesquels ils étaient implantés ont été intégrés dans le périmètre d'une opération d'aménagement portée par la Communauté de Commune de l'Oriente.



La stèle existante a fait l'objet de travaux de protection à l'initiative de militants de la région, et il faut les en remercier. Mais il est urgent d'aller au-delà de ces mesures conservatoires et de proposer un projet mémoriel d'envergure permettant, dans le dialogue, de concilier cette opération d'aménagement avec le caractère historique du site où se sont déroulés les événements d'Aleria.







Nous proposons qu'une première réunion à cette fin se tienne dès le début du mois de septembre. Cette réunion pourrait s'organiser autour de deux objectifs :



- d'une part, obtenir au plus vite l'acquisition d'une emprise foncière significative sur le site d'implantation de l'ancienne cave Depeille, pour permettre la construction du lieu de mémoire ;



- d'autre part, réfléchir au contenu du projet, en termes de conservation et de transmission (forme architecturale, reconstruction de la façade de la cave (?) ; supports photographiques, textes, archives, mise en perspective, muséographie, etc..), en associant étroitement les institutions et personnes-ressources en la matière (Université de Corse ; artistes ; Ordre des architectes, etc..) et en réfléchissant aux formes juridiques les plus adaptées pour mettre en œuvre un appel à projet ;



Cette réunion pourrait également déboucher sur une demande adressée à la Collectivité de Corse, institution garante et dépositaire des intérêts matériels et moraux du peuple corse, pour que les premières concrétisations effectives de ce lieu de mémoire sur le site de la cave Depeille puissent être présentées les 21 et 22 août 2020, date du 45ème anniversaire des évènements d'Aleria.