Alcool au volant en Balagne : retrait immédiat des véhicules et du permis de conduire

La rédaction le Samedi 8 Juillet 2023 à 19:10

En marge des festivités du Calvi On The Rocks 2023, des contrôles ont été opérés sur le bord de route par les gendarmes pour lutter contre la mortalité routière et les conduites addictives. Un pilote de 2-roues et un automobiliste, positifs à l'éthylotest, ont été sanctionnés sur le champ.