Alata : le château de la Punta et les véhicules anciens en vedette des journées européennes du patrimoine

Construit au XIXe siècle par la famille Pozzo di Borgo, à partir des vestiges du palais des Tuileries, et classé monument historique, le château de la Punta surplombe la région à 600 mètres d’altitude, sur une propriété de 40 hectares. Il offre des vues très étendues sur les golfes d’Ajaccio et de Sagone, les vallées de la Gravona et du Prunelli, le monte Gozzi et le monte d’Oro. Le lieu est prisé des promeneurs qui n’ont pas peur d’affronter les 7 km de montée, en partie sous les eucalyptus, la route étant fermée à la circulation depuis plusieurs années. Lui-même fermé au public depuis 1978 à la suite d’un incendie, ce joyau du patrimoine corse est en réfection depuis septembre 2020. À ce jour, 3 façades ont été rénovées, et la dernière phase des travaux a débuté. À terme, le 1er étage du château et les jardins devraient être à nouveau ouverts au public, d’ici moins de 2 ans. Autant dire que les visiteurs ont profité de cette occasion unique d’approcher de plus près l’édifice fermé depuis plus de 40 ans.



C’est Jean-Charles Ricci, délégué régional de la FFVE (Fédération française des Véhicules d’Époque) qui est à l’origine de cet événement. “C’est la première fois depuis sa fermeture en 1978 que l’autorisation est donnée de rentrer dans les jardins. Obtenir l’autorisation était inespéré pour moi, j’ai lancé la demande au mois de juin comme un pari un peu fou ! Et d’ailleurs j’ai eu la validation à peine 10 jours avant, et pour ça je remercie vraiment la CdC de leur confiance ”. Lorsqu’on lui demande pourquoi il a choisi ce lieu, fermé depuis si longtemps, Jean-Charles répond avec un sourire qui en dit long “Pour le plaisir de voir de plus près ce joyau qu’est le château et pour l’amour des voitures. Associer les deux, on peut dire que c’est la réalisation d’un rêve .La FFVE a signé il y a quelques années avec l'État une convention pour que ses véhicules s’associent aux journées du patrimoine. Les véhicules anciens font totalement partie de notre patrimoine. Depuis 4 ans donc, nous exposons également nos véhicules dans des lieux liés à ces journées”.



Jean-Charles est tellement passionné qu’il a financé, à titre personnel, la location de 2 navettes pour amener gratuitement les visiteurs de la route d’Alata jusqu’au château, cela mérite d’être salué. Il y a eu beaucoup d’attente sous plus de 30 degrés ce dimanche, même à l’ombre des eucalyptus. Certains ont même renoncé, d’autres ont eu le courage de se lancer à pied, quelques-uns se plaignaient de l’attente… À chaque rotation des navettes, Jean-Charles Ricci expliquait en quelques mots aux visiteurs qui attendaient que malgré sa bonne volonté il n’avait pu mettre en place que 2 minibus de 22 places. “Je suis vraiment navré qu’il y ait eu tant d’attente, mais comme la route est étroite et pleine de virages difficiles, on m’a seulement accordé 2 transports en commun et je n’attendais pas un tel succès aujourd’hui”. Il a d’ailleurs rapidement mis en place des aller-retour en voitures de collection, afin de diminuer l’attente.