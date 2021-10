Alata : l'école de chant "U cantu di à Trova" a réouvert ses portes

La rédaction le Dimanche 10 Octobre 2021 à 16:30

Crise sanitaire oblige, cela fait maintenant plus d'un an que les voix d' U cantu di a Trova" n'ont pas retenti dans les locaux de l'école communale, mis à disposition par la mairie d'Alata. La situation semblant désormais plus saine, les élèves, adultes et plus jeunes ont repris le chemin de l'école début septembre.



"On a essayé de se débrouiller à partir du deconfinement, de faire les cours chez des élèves qui avaient un endroit pour nous accueillir... mais ce n'était pas toujours facile de respecter la jauge de personnes tolérées" précise Mathieu Casanova Plusieurs événements ont du être annulés, comme la concert de Voce Ventu le 16 août à Renno dont le groupe des adultes devait assurer la première partie. Les premiers échanges professeur/élèves laissent présager un retour motivant avec quelques projets à mettre en place : "Pourquoi pas un concert de Noël dans un village ? » lance Mathieu Casanova. L’isolement et le ralentissement de l’activité imposés ces derniers mois seront peut-être une opportunité pour redéfinir un chemin mêlant passion de la musique, proximité et relations humaines, primordiales en ces temps !