Alata : 4 blessés dans un accident de la circulation dont 2 dans un état grave

Dès que l'alerte a été donnée d'importants moyens ont été engagés à proximité du pont de Trova où la collision a eu lieu. En effet pas moins de 4 ambulances et un véhicule de secours routier se sont portés au secours des 4 victimes.

Si les les occupants de la voiture ont été blessés eux aussi lors de la collision dont les circonstances restent à établir, le pilote de la moto et son passager ont été relevés dans un état très grave et évacués sur le centre hospitalier d'Ajaccio.