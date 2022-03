Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, transférés "d'ici la mi-avril" en Corse

le Mardi 22 Mars 2022

Moins de 24 heures après la mort d’Yvan Colonna, Matignon annonce, ce mardi 22 mars, qu’Alain Ferrandi et Pierre Alessandri , membres du commando Erignac et condamnés à la perpétuité, seront transférés en Corse « mi-avril ».

Leur statut de détenu particulièrement signalé (DPS) avait été levé le 11 mars dernier, « dans un esprit d’apaisement », ouvrant donc la voie à ce transfert.



