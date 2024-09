Akkha Vilaisarn réélu à la présidence de la Ligue Corse des Échecs

Lors de l'Assemblée Générale annuelle de la Ligue Corse des Échecs, ce samedi 21 septembre, Akkha Vilaisarn a été reconduit à l’unanimité à la présidence pour un nouveau mandat. En poste depuis plusieurs années, le président a présenté un bilan largement approuvé. « C’est le quatrième bilan que j’ai l’honneur de présenter. Cette année reflète à merveille l’effet pyramidal de nos actions, avec une base large et solide qui nous permet d’atteindre des sommets », a-t-il déclaré devant les présidents de clubs adhérents à la ligue.



Sous son impulsion, la Ligue Corse des Échecs a franchi la barre des 7 000 licences territoriales. Ce chiffre témoigne de la popularité des échecs en Corse, en particulier chez les jeunes, avec plus de 5 500 scolaires touchés chaque année à travers 50 écoles et 250 classes.





Événements d’envergure et succès individuels

La Ligue s'illustre également sur la scène internationale grâce à l’organisation de tournois majeurs comme l'Open Hôtel Club Marina Viva à Porticcio et l'Open international de Quenza. Par ailleurs, l’accueil du Championnat des pays d’Europe centrale et du Championnat de France universitaire conforte la Corse dans son rôle de carrefour des échecs en Europe. Les résultats ne se font pas attendre : plusieurs titres de champions de France jeunes ont été remportés sous la mandature de Vilaisarn, dont deux titres de championnes en 2024. À l’échelle des équipes, le collège Giraud et le lycée Giocante se sont imposés à plusieurs reprises comme champions de France.



Une Ligue inclusive et engagée

Au-delà des résultats sportifs, la Ligue mise sur l'inclusion et la citoyenneté. La pratique des échecs est ouverte à tous, avec une attention particulière portée à la mixité et à l'accès des personnes en situation de handicap. La promotion de la langue corse, notamment avec l'enseignement des échecs en corse et la version corse du site Lichess, renforce l'ancrage culturel de la Ligue.



Fort de ces résultats, Akkha Vilaisarn a été reconduit pour un nouveau mandat, avec des projets ambitieux pour l'avenir. « Les échecs comme école de la citoyenneté est et restera notre philosophie. Pour une Corse souriante, une Corse rayonnante, per una Corsica chì vince ! », a-t-il affirmé.