Ajaccio : une réduction de 30 % sur les vols pour dynamiser le tourisme automnal

Une phase test qui sera mise en place en partenariat avec l’agence Corsica Exclusive et qui pourrait s’étendre toute l’année (hors saison estivale) selon le bilan de l’opération. Une combinaison de facteurs qui pourraient rendre la cité impériale et ses alentours particulièrement attractifs pour l’arrière-saison et le dernier trimestre 2024. Une politique ambitieuse et assumée de vouloir étendre la saison touristique dans le Pays Ajaccien : « Nous avons réussi à gagner en attractivité au fil des années même si nous sommes encore loin du compte. Nous sommes toujours dans le cadre de la construction de cette politique de l’offre avec nos partenaires. C’est pour cela que nous essayons de développer un éventail de produits et d’activités sur toute l’année. Toute notre stratégie est fondée sur ce pilier de vision politique d’un développement de l’économie touristique dans le Pays d’Ajaccio. Cela commence à porter ses fruits, on le voit avec cette publication et ce classement. J'ai envie de dire aux professionnels de rester ouverts pour la période automnale et de proposer des offres adaptées à cette nouvelle clientèle".



Activités de pleine nature, visites patrimoniales et culturelles, savoir-faire identitaire ou encore gastronomie, l’OIT du Pays d’Ajaccio a développé avec ses 300 partenaires, un programme riche et varié pour répondre à la demande qui s’annonce prometteuse en ce dernier trimestre de l’année. Le site Booking.com a d’ailleurs dévoilé un classement concernant le top 10 des villes françaises les plus recherchées pour y passer un séjour durant la saison automnale : Ajaccio et Porto-Vecchio sont les deux communes insulaires y figurant.