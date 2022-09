Ajaccio : une nouvelle saison pour le club inclusif "Foot pour tous"

« Nous sommes la première association en France à avoir créé un club inclusif », se félicite Wandis Le Hui, fondateur de « Tous pour chacun » et éducateur spécialisé. L’équipe a intégré, l’an dernier, la Ligue corse de football sous le nom de « TPC Football ». Elle a même obtenu le droit de participer au championnat loisir vétérans. Et cette année, le club se lance un nouveau défi : créer une deuxième catégorie, en plus des « 14-99 ans », celle des 6-13 ans. « Pour l’heure, nous n’avons pas assez de bénévoles et d’enfants, mais nous en appelons aux volontaires ! », lance Wandis Le Hui. Les autres tranches d’âges sont également les bienvenues. « Même si un joueur est licencié dans un autre club, il peut venir », précise l’éducateur.



« Ce qui me plait, c’est que tout le monde est ensemble, quel que soit le handicap, sans jugement. Il n’y a pas de pression, pas de concurrence », assure Pierrick, « le meilleur du groupe à Fifa », et fraîchement promu entraineur de l’équipe. « L’objectif pour nous, c’est de prendre le plus de plaisir », ajoute-t-il. Et ce, dans un cadre bienveillant et sécurisant. « Le milieu du sport est parfois difficile pour eux, ils sont confrontés au regard des autres », explique Wandis Le Hui. « La différence peut faire peur », souligne l’éducateur. Autour de lui, tous opinent du chef. « Au départ je faisais de la boxe, j’avais du mal à taper et les autres se moquaient de moi. Mais au bout de cinq ans, ils ne rigolaient plus ! », confie malicieusement Alexandre, un nouveau venu. « Une fois qu’on acquiert la confiance, plein de choses se libèrent », confirme l’éducateur.