Ajaccio : une nouvelle saison culturelle qui saura ravir tous les goûts

Par la suite, chaque mois, c’est un rendez-vous un peu à part qui attendra les Ajacciens. Le 24 octobre, les mélomanes se délecteront notamment tout d’abord de la venue de Novembre Ultra, victoire de la musique 2023, avant que les amoureux du théâtre ne se bousculent pour assister à L’Embarras du choix, « expérience unique, passionnante et drôle, nominée pour le Molière de la meilleure comédie en 2022 », le 16 novembre. Et puis, en décembre, ce sont deux représentations exceptionnelles qui devraient rencontrer un franc succès : le spectacle de danse coréen Bow qui s’installera dans la cité impériale le 7, puis la pièce Le Principe d’Incertitude avec Laura Smet et Jean-Pierre Darrousin, le 15. « Mais entre ces rendez-vous, il y a aussi de très beaux spectacles », tient à signaler Marie-Luce Paccioni, « Tout au long de l’année, nous essayons de mettre un point fort avec une tête d’affiche par mois, et ensuite nous travaillons avec des spectacles que nous avons pu repérer notamment dans différents festivals afin de proposer au public ajaccien des spectacles plus pointus, moins grand public ». Tout au long de l’année, une attention particulière sera également portée sur l’offre à destination du jeune public. « La ville d’Ajaccio est en cours de demande pour le label Éducation Artistique et Culturelle », dévoile d’ailleurs la cheffe de service de la programmation culturelle, « Le jeune public a toujours été notre cheval de bataille, ce sont les spectateurs de demain et il faut commencer à travailler très tôt sur leur éducation artistique et culturelle. C’est pour cela que nous proposons des choses diverses adaptées aux différentes tranches d’âge ».



Autre évènement d’importance dans cette saison culturelle 2023/2024, à partir d’avril, de premiers spectacles seront proposés au théâtre l’Empire dont la réouverture va donner de nouvelles possibilités grâce au nombre de places et au plateau technique qu’il offrira. « Cela va nous permettre de présenter des spectacles de taille supérieure par rapport à l’Espace Diamant », se réjouit Marie-Luce Paccioni en dévoilant que ce nouvel équipement tant attendu devrait en premier lieu accueillir Le Jour du Kiwi, pièce de théâtre avec Gérard et Arthur Jugnot le 18 avril.