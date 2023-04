Ajaccio : une étude pour embellir la ville entre Saint-Joseph et la place Abbatucci

C’est un vieux serpent de mer sur lequel l’ensemble des acteurs concernés par le sujet ne sont encore jamais parvenus à se mettre d’accord. Le dossier de l’aménagement du fond de baie est revenu ce jeudi au centre de l’attention du conseil municipal d’Ajaccio, à l’occasion de la présentation d’une étude commandée en 2022 par la ville et la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (Capa). « Cette étude dévoile le champ des possibles », explique le maire Stéphane Sbraggia. Confiée au cabinet d’architectes Germe & Jam, ce document vise en effet à donner des pistes de scenarii pour savoir ce qu’il est possible de faire pour l’aménagement du littoral dans un tronçon compris entre St Joseph et la place Abbatucci.



Présentée minutieusement par le directeur général des services de la ville, le rapport du cabinet d’architectes pointe en premier lieu que « le fond de baie constitue un élément géographique fondateur de la ville d’Ajaccio et un marqueur, dégradé au fil du temps, de son unité urbaine ». « Cette portion du littoral est très marquée par les réseaux d’infrastructures qui la cisaillent et qui isolent les quartiers du bord de l’eau et le boulevard peine aujourd’hui à jouer son rôle « intégrateur » du centre-ville avec la périphérie et le grand territoire », y est-il relevé en notant que le bord de mer « manque de cohérence », est « hétérogène » et est souvent « dégradé » avec la présence de friches industrielles.



Il est également souligné que la présence d’une voirie lourde et d’un espace ferroviaire « surdimensionné, sous-occupé et résiduel », font de l’entrée de ville une « caricature d’autoroute plutôt qu’un boulevard de mer pacifié ». Mais en parallèle, le cabinet d’architectes constate les atouts exceptionnels du site « qui a une dimension de grande promenade et offre des vues exceptionnelles sur le centre-ville historique et la côte ».