Ajaccio : un rassemblement contre l'installation d'un coffre d'amarrage au Lazaret

Pour permettre aux navires de la grande plaisance de se mettre au mouillage sans jeter l’ancre et abîmer le plancher sous-marin, deux coffres d'amarrage devraient être bientôt installés au large de la Citadelle et de la plage du Lazaret. Porté par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) et largement financé par le ministère de la transition écologique, ce projet suscite cependant des critiques virulentes de la part des associations environnementales, lesquelles qualifient cette initiative de "scandale".



Les détracteurs du projet soulignent également que ces mouillages seront réservés aux "méga yachts", excluant ainsi les Ajacciens des activités nautiques sur une plage de la ville pendant la période estivale, du 1er juillet au 31 août, et ce pour une durée de 15 ans renouvelables. En effet, un arrêté préfectoral daté du 22 mars 2023 interdit la baignade, les sports nautiques et l'utilisation d'engins de plage dans les zones de mouillage.



Depuis plusieurs mois, le collectif Terra, rassemblant une dizaine d'associations locales engagées dans la protection de l'environnement et de la santé, alerte les Ajacciens sur les potentielles répercussions de cette installation. Au-delà de son impact environnemental, le collectif met en avant le risque de privation des plages pour les habitants.

Afin de s'opposer à la mise en place de ces infrastructures, dont le financement repose en grande partie sur des fonds publics, un rassemblement est prévu ce jeudi 10 aout à 16h30 sur la plage du Lazaret.