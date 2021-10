Ajaccio : un inspecteur du travail agressé sur un chantier de la Rocade

Dans un communiqué le préfet de Corse condamne avec la plus grande fermeté cette inadmissible agression et il assure de son plein soutien à la victime et à l’ensemble des personnels de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) de Corse. " La protection fonctionnelle va être demandée et un dépôt de plainte est en cours." précise la préfecture.