Ajaccio : trois jeunes cuisiniers pour la première sélection régionale du Meilleur apprenti de France

Faire enfin concourir de jeunes cuisiniers insulaires au prestigieux concours national du Meilleur apprenti de France, c’était la volonté du pôle de formation et d’apprentissage ajaccien Amparà où ce mercredi 31 mai se tenait la première sélection régionale de ce concours.

Sous le regard aguerrit et critique de Jean-Luc L'Hourre, Meilleur ouvrier de France, Enzo Dupont, Matteo Vie et Kélian Faderne, tous trois apprentis à Amparà, avaient de 8 heures à 13 heures pour réaliser une entrée froide composée d’un produit de la mer en gelée de légume ainsi qu’un dessert soit un carpaccio de fruits accompagné d’un sirop aromatisé et d’une chantilly au chocolat.



Après avoir dégusté les 6 plats froids, le jury composé de Catherine Riera, du groupe Gloria Maris, de Sylvie Lézier, la MOF en photo et Thierry Merley le chef du restaurant l’Amirauté à Ajaccio a placé le Porto-Vecchiais, Enzo Dupont à la tête du podium. L’apprenti de 22 ans, en alternance au restaurant la Table de Nathalie à Porto-Vecchio, représentera donc la Corse lors de la finale du Meilleur apprenti de France à Paris en septembre prochain.

Le jeune homme devra se mesurer à une cinquantaine d’autres talents de la gastronomie française pour tenter de décrocher le titre si convoité.



Mettre la Corse à l’honneur dans un concours national



Organisée dans la précipitation, cette première sélection régionale organisée par Amparà n’a pas pu véritablement sélectionner les meilleurs jeunes cuisiniers de Corse, elle a uniquement sélectionné des apprentis du pôle de formation ajaccien. « Si nous avons décidé d’organiser ce concours c’est aussi pour poser la première base de ce qui deviendra, on l’espère une sélection qui fera participer tous les meilleurs cuisiniers des centres de formation de l’île », explique Laurent Santoni, d’Amparà.



En tout cas, Jean-Luc L'Hourre, Meilleur ouvrier de France n’est pas peu fier de participer à la première sélection régionale : « Le titre de meilleur apprenti de France c’est un gage d’excellence qui ouvre les portes des meilleurs établissements », glisse-t-il.

Pour Patrick Aibaidia, professeur de cuisine à Amparà il s’agit aussi de mettre en avant des produits locaux d’exception pour faire « rayonner la Corse » et sa culture.