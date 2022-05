Ajaccio : trente lycéens jouent les députés européens d’un jour

Ils participent, ce vendredi 20 mai, à un mini parlement européen des jeunes, organisé par la collectivité de Corse dans le cadre du « joli mois de l’Europe 2022 », qui se déroule chaque année autour de la fête de l’Europe, le 9 mai. Toute la journée, ces trente jeunes ont endossé le rôle de députés européens. Élection du président, audition de la Commission, séance en groupes parlementaires puis en plénière, le temps d’un jour, ils ont appréhendé toutes les étapes du débat européen. Avant d’arriver à l’ultime étape : le vote d’une directive relative à l’interdiction des plastiques à usage unique. Avec un résultat final assez éloigné du texte réellement voté, qui interdit, depuis juillet 2021, de mettre sur le marché des pailles, des assiettes ou encore des couverts en plastique à usage unique au sein de l'Union Européenne.



Et ce, sous le regard de la présidente de l’Assemblée de Corse Marie-Antoinette Maupertuis, de la conseillère exécutive en charge des affaires européennes et internationales Flora Mattei, et de François Alfonsi, député européen. « C’est un excellent sujet, souligne ce dernier, car ces petits objets jetables et polluants comme les touillettes ou les cotons-tiges nuisent à notre mer Méditerranée. Ils vont au fond des mers, ne sont pas biodégradables. Ce sont des sujets qui se raisonnent au niveau de l’Europe. » Sylvie Guillaume, également eurodéputée, a rejoint l’événement en visioconférence, depuis Bruxelles.