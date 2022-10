Ajaccio : pour le collectif Terra "le projet de pénétrante menace la source de Caldaniccia"

C'est une avancée qui inquiète. Le projet de la "pénétrante", en plein progrès, révolte le collectif TERRA. Particulièrement concernant les travaux dans la zone de Caldaniccia, où un aquifère se trouve en profondeur. "On veut encore couvrir ce secteur de béton, d'engins de chantier, de déchets, de goudron, déplore Muriel Segondy, qui prend la parole à côté des bains de Caldaniccia sous le soleil matinal. Il faut faire des études publiques avec un expert indépendant avant de saccager ce trésor que nous avons ici en profondeur, avec un réservoir d'eau à 115°C." Une température qui placerait le site dans la géothermie de très haute énergie (de 100 à 250 °C), éventuellement exploitable pour la production d'électricité.

Les associations insulaires regrettent le manque de considération pour le double potentiel du site : à la fois sur les possibilités géothermiques et curatives, notamment pour les affections respiratoires ou cutanées. "On demande une plus grande sobriété énergétique, il faut rajouter ce potentiel énergétique qui peut servir à chauffer des logements, voire peut-être à faire de l'électricité, clame Muriel Segondy, arguant un changement du contexte géopolitique et la fragilité du système énergétique en Corse. Nous avons sous les pieds une telle richesse non polluante, permanente et qui permettrait de fixer des prix."

"L'économie contre le patrimoine environnemental"

La représentante du Groupement d'Ajaccio et de la Région corse pour la Défense de l'Environnement (GARDE) s'appuie sur l'exemple de la centrale géothermique de Vélizy-Villacoublay, inaugurée en décembre dernier dans les Yvelines. "Là-bas, ils se sont équipés d'un système permettant de prélever une eau à 65° à 1 600m de profondeur, prône-t-elle. Cela permet de couvrir les besoins de 12 000 équivalents logements pour un coût total de 25M€."

Au-delà de l'aspect énergétique, l'enjeu est de savoir si cette source peut toujours apporter des vertus sanitaires. "Des prélèvements plus en profondeur pourraient peut-être nous permettre, au travers d'analyses, de savoir si cette eau, qui peut soigner depuis des siècles, peut encore être utilisée pour soigner les bronches et la peau, déclare Muriel Segondy. Mais une nouvelle fois, c'est l'économie contre la ressource et le patrimoine environnemental."

Les membres du collectif ont conclu leur annonce par une action symbolique : ils ont recueilli de l'eau de la source pour aller la faire analyser au laboratoire départemental, afin de savoir à quel point la pollution a pu l'impacter.

En présentant une série de recherches sur le potentiel géothermique du site, le collectif souhaite dénoncer publiquement l'impact que pourrait avoir le projet sur le système hydrothermal de Caldaniccia, par performations ou infiltrations lors des forages. Aussi, les travaux sur lepourraient fortement toucher le cours d'eau. TERRA demande une analyse des sédiments depuis plusieurs années, sans jamais en obtenir.