Ajaccio : plusieurs fonctionnaires de police testés après le cas de Covid-19

Les locaux du commissariat et plusieurs véhicules ont également été sanifiés dans le respect des procédures.Toutes les précautions ont été prises au sein du commissariat afin que le service public soit maintenu en l’état.

Ce sont 19 policiers qui vont être dépistés cette semaine au sein du commissariat d'Ajaccio après l'identification d'un cas positif de Covid-19 : un agent qui ne présentait aucun symptôme.Ce premier, et seul, cas d'infection a, en effet, été confirmé mercredi 27 aout et immédiatement une strategie de contact tracing a été mise en place par l'ARS afin d'identifier les "personnes-contact" ayant eu un contact rapproché avec le fonctionnaire. 19 personnes ont été identifiées et placées en quatorzaine preventive.L'ARS, chargée de l'enquête, testera ces policiers dans les prochains jours afin de détecter et d'identifier d'éventuels nouveaux cas. Tous les personnels positifs, si il y en aura, et les contacts proches, devront respecter des mesures d'isolement.