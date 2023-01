Ajaccio : malgré la crise, la boulangerie Galeani continue de proposer ses galettes impériales sans hausse de prix

Cette année, Anaïs Vincileoni dévoile avoir souhaité mettre à l’honneur des créateurs insulaires. « Nous avons sollicité The Pretty Little Galery qui nous a fait des dessins ajacciens », explique-t-elle. Au résultat, six fèves représentant des images phares de la cité impériale à l’instar la cathédrale, a Madunnuccia, Napoléon Ier, la Citadelle, Tino Rossi ou encore les langoustes du restaurant Chez Jean-Jean. Des fèves magiques ont en plus été dissimulées dans des galettes permettant aux gourmands chanceux de remporter différents lots. « Nos clients sont ravis car en plus de ces fèves originales, ils ont des cadeaux à gagner et ils mangent une galette entièrement faite maison, dont ils disent qu’elle est excellente », se réjouit la gérante en concédant : « Bien sûr, tout cela a un prix, ce n’est pas le même coût qu’une galette de grande surface, mais nous restons raisonnables au vu de ce que l’on propose ».



Les multiples difficultés qui s’accumulent pour les boulangers ces derniers mois avec l’augmentation des prix des matières premières et de l’énergie n’entament par ailleurs pas la volonté de la maison Galeani de proposer toujours des produits de qualité à ses clients. Même si ses propriétaires avouent regarder les actualités avec une certaine angoisse. « Nous avons vu une augmentation des prix de l’huile, ou des choses qui sont vraiment nécessaires pour nous multipliés par huit. Donc à un moment donné, nous sommes quand même pris un peu à la gorge. Maintenant, ce qui nous fait un peu peur, ce sont les factures d’électricité, nous nous demandons si on va avoir une surprise. Quand on voit la situation de certains boulangers sur le continent, on se dit que si notre facture devait être aussi multipliée par dix, cela deviendrait plus que compliqué. Mais pour l’instant, nous n’en sommes pas là. Nous marchons un pas à la fois, nous verrons bien », souffle Anaïs Vincileoni.



Une actualité pas très rose, contrairement à la devanture de sa boutique, qui n’empêche pas les clients de se presser dans son magasin pour acheter ses galettes dont les ventes semblent toujours au beau fixe malgré la crise. Reste à se décider entre brioche ou frangipane. « Il y a deux teams », sourit-t-elle, « D’ordinaire, je pense que c’est la brioche, mais chez nous les gens adorent tellement notre frangipane que j’ai l’impression qu’elle est majoritaire cette année ».