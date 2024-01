Ajaccio : les fidèles se rendront à pied à Saint-Antoine du Mont

Départ à pied de la Cathédrale d’Ajaccio ce mercredi 17 janvier à 5 heures du matin

Le départ de la procession se fera donc sur les coups de 5 heures du matin en direction de Saint-Antoine du Mont, niché 6 kilomètres plus haut sur les hauteurs de la ville. Une marche d’une heure et demie rappelant les us et coutumes de nos anciens, qui n’est pas pour déplaire au tout jeune, mais déjà aguerri, premier Adjoint de de la Ville d’Ajaccio, Alexandre Farina : « Cette procession, c’est un retour à nos valeurs. Notre vicaire général a voulu relancer cette fameuse tradition, qui va au-delà du moment de partage et de communion. C’est aussi un moment de ferveur. C’est une tradition culturelle, les Ajacciens aiment à se retrouver pour la Saint-Antoine, c’est notre identité. Nous, en tant que ville d’Ajaccio, nous partageons et accompagnons ce moment de convivialité autour de nos racines chrétiennes, que ce soit avant, pendant ou après la messe ensemble avec tous les Ajacciens ». La marche sera sécurisée, suivie par un cortège de la police municipale pour accompagner les nombreux fidèles attendus, et qui devraient se joindre à la procession tout au long de leur passage dans les artères de la cité impériale.

Véritable mémoire vivante ajaccienne, Claude Massei « se souvient encore de toutes ces familles avec qui nous montions pour organiser cette fête religieuse. Maintenant que je suis à la retraite, j’essaye de perpétuer la tradition chaque année. Cela fait plus de 20 ans que je me suis investi au sein de l’Église, et encore plus depuis la venue de l’Abbé Constant. Le dernier que j’ai vu monter à pied et pieds nus c’est Joseph Schintu, et cela commence à dater ! Les premiers arriveront aux alentours de 6 heures du matin et je serais là pour les accueillir ! Je tiens à remercier chaleureusement la Mairie d’Ajaccio, pour leur investissement concernant ces fêtes religieuses, qui font partie du patrimoine ajaccien".



A noter enfin qu’un bus gratuit sera également mis à disposition des fidèles, dont le départ est programmé depuis la Cathédrale d’Ajaccio à 9 heures du matin, en direction de la chapelle Saint-Antoine du Mont.