Ajaccio : les « dimanches en musique » reprennent au Palais Fesch

Les notes de l’ensemble Salamandre s’enchaîneront de nouveau dimanche 13 février à 16 heures à Ajaccio pour le premier d'une série de concerts organisés par le Palais Fesch et l'association « Clavecin en Corse » qui proposent des rendez-vous alliant les arts picturaux et musicaux.



Pour chaque concert, une des œuvres de la collection de peinture italienne du 17e et 18e siècle sera mise en lumière par une projection commentée par une historienne de l'art. Un accompagnement musical exécuté par l'ensemble Salamandre fera écho au tableau : "les spectateurs pourront y ressentir des émotions encore plus profondes grâce à un accompagnement musical adéquat ", précise Catherine Zimmer , claveciniste et fondatrice de l’association.



"Les Pensées Profondes" pour démarrer



Pour cette première représentation de l'année 2022, le public découvrira une suite de tableaux représentant "les âges de la vie". Une composition musicale en Mi min , une gamme des pensées profondes tentera de traduire l'évolution de ces œuvres : le décor, la nature. Sylvie Moquet , violiste de renommée internationale, les rejoindra ce week-end.



L'association proposera ensuite 4 autres concerts tout au long de l'année 2022 : "Céphéïdes", trio de flûtes en mars, "4 mains sur Janus" avec l'inauguration du piano-forte de 1830 restauré par le Musée Fesch en mai , et le "trio de clavecins" en juin. Le « Clavecin en Corse » programmera également le trio « Polysons » pour le spectacle « le chant des mers », qui allie musique, récitante et peinture sur la thématique des liens entre le Cap corse et le Vénézuela . Donné une vingtaine de fois dans les villages de Corse et sur le continent, ce spectacle sera proposé à nouveau le 9 juillet 2022 à Morsiglia lors de la journée organisée par la Mairie et l’association « M orsiglia patrimoin e » au profit de la restauration de l’église Saint-Cyprien .



En lien avec l’association « les amis du couvent Saint-François », une participation au festival de musique ancienne organisé à Sainte-Lucie de Tallano est également prévue .