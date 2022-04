Ajaccio : les apprentis lecteurs votent pour leur coup de cœur littéraire

Si les adultes ont été appelés aux urnes ce week-end, quelques enfants ajacciens ont eu aussi le droit de voter dernièrement, mais sur un tout autre sujet que la politique. En effet, dans le cadre du Prix Coup de pouce Gulli des Premières Lectures, les élèves de l’école Salines VI ont été destinataires d’ouvrages à lire.

À l’issue de leurs lectures, ces derniers ont dû voter pour leur préféré. « Le dispositif Coup de pouce existe depuis près de douze ans à Ajaccio, mais il a pris davantage d’ampleur ces cinq dernières années, a expliqué Stéphanie Simone, directrice du dispositif de réussite éducative de la ville d’Ajaccio . Il y a aujourd’hui vingt-cinq clubs « coup de pouce » sur la cité impériale dans les quartiers de la politique de la ville et les quartiers de veille active.

L’Éducation nationale de la Corse-du-Sud a fait le choix de mettre en œuvre trois programmes d’activité périscolaire avec l’appui de l’association nationale « Coup de Pouce » : le coup de pouce CLA , Club de Langage pour les enfants de grande section de maternelle, l e coup d e pouce CLE, Club de Lecture-Écriture pour les enfants de CP et le coup de pouce CLEM , Club de Lecture-Écriture et Mathématiques pour les enfants de CE1. « Il s’agit de donner le goût de la lecture dès le plus jeune âge et ainsi s’inscrire dans une démarche d’égalité des chances et de lutte contre le décrochage scolaire, a souligné Rose-Marie Ottavi , adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires. Ce principe de vote favorise une approche ludique qui séduit les jeunes lecteurs ».



Les élèves ont donc pris leur tâche très au sérieux, profitant de l’isoloir présent dans leur école pour le deuxième tour des présidentielles. Le vote s’est donc passé en condition presque réelle, donnant une certaine solennité à ce scrutin littéraire . Les votes des petits « citoyens » en herbe seront additionnés à ceux de leurs camarades sur toute la France. Le livre qui remportera le plus de suffrages sera offert en fin d’année à l’ensemble des votants.