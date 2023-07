Ajaccio : le shopping de nuit revient du 7 juillet au 25 août

Il marque comme chaque année le retour de la saison estivale à Ajaccio. Le traditionnel shopping de nuit revient tous les vendredis soir de 18h à minuit, du 7 juillet au 25 août. Organisée par la Ville d’Ajaccio et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) en partenariat avec la Fédération des Associations des Commerçants du centre-ville d’Ajaccio (FACCA) et l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays ajaccien, cette expérience de shopping en dehors des horaires habituels est toujours très attendue. « C’est une opération très ancienne et enracinée. Beaucoup de commerçants y sont particulièrement attachés dans la rue Fesch », souligne Marina Fondacci, le président de la FACCA en regrettant toutefois que les boutiques du cours Napoléon ne participent pas à l’opération. « Cela amoindrit un peu la dynamique », souffle-t-elle.



Afin de rendre l’ambiance festive à la flânerie et festive, cette année marquera le retour de nombreux concerts proposés tout au long de la rue Fesch chaque vendredi soir. « C’est très important, car cela lance le tempo des soirées et quand la clientèle se trouve dans la rue vers 20h elle voit qu’il se passe quelque chose et reste sur place », appuie Marina Fondacci. « Ce seront surtout des artistes ajacciens qui viendront jouer », glisse pour sa part l’adjoint municipal en charge des festivités, Christophe Mondoloni. Parmi les noms attendus Vital Negroni, Alchimia, François Giordani, Antoine Parodin et bien d’autres.



Un nouveau village des créateurs

En outre, l’offre d’animations s’étoffe également avec les Nocturnes de la place Foch, un nouveau rendez-vous qui vient mettre à l’honneur la création et le savoir-faire insulaire. Mis en place par la Ville d’Ajaccio en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Corse, ce village des créateurs rassemblera 22 exposants issus des métiers d’art et de l’artisanat, qui seront en partie renouvelés chaque semaine.



Pour cette saison, les organisateurs du shopping de nuit comptent également sur la piétonnisation de la vieille ville, en place depuis le 21 juin, pour contribuer un peu plus au succès de l’évènement grâce à un « environnement apaisé propice à de belles soirées d’été en centre-ville ». Dans la même ligne, Christophe Mondoloni se réjouit du décorum mis en place dans le cœur de ville. « Il y a eu une opération lancée par les commerçants avec l’installation de grandes fleurs qui annonçaient le printemps. Nous avons souhaité prendre le relais avec la pose de fanions dans toute la ville génoise et la rue Fesch », sourit-il en dévoilant que l'opération s'élève à 30 000 euros partagés entre la ville et la CCI. « Nous voulons mettre en valeur notre patrimoine et le colorer. Cela permet aussi de lancer l’été et favorise le passage dans ces ruelles à l’époque des réseaux sociaux », ajoute-t-il.



Enfin, la ville mise aussi sur l’ouverture du parking de la Miséricorde, sur le site de l’ancien hôpital, à compter du 15 juillet pour attirer le public chaque vendredi soir. Des rotations de navettes électriques qui conduiront vers la préfecture seront mises en place toutes les 6 minutes afin de pousser les automobilistes à venir s’y garer. « C’est un gros atout », concède la présidente de la Facca. Des petits changements qui contribueront peut-être à donner un coup de boost à l'évènement, en perte de vitesse lors des éditions précédentes.