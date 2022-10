Ajaccio : le quartier des Cannes a désormais son Agora

Après plus d’un an et demi de travaux, le quartier des Cannes, qui avait déjà connu de nombreux embellissements, inaugure un nouvel espace de vie pour ses habitants. Sous le nom d’Agora, ce lieu accueille une passerelle et un marché. On y retrouve également des bancs, des espaces couverts et ombragés et des jardinières. Les habitants des Cannes étaient venus nombreux découvrir cette agora et semblaient déjà l’avoir adoptée.

L’équipe municipale avait, pour l’occasion, organisé une fête de quartier favorisant les échanges.







« Ce nouvel espace a été pensé pour s’intégrer au quartier, permettre une nouvelle centralité, favoriser le lien social et son attractivité commerciale », a souligné le maire d’Ajaccio Stéphane Sbraggia.



Cette agora s’est construite autour d’une consultation citoyenne en tenant compte des attentes des résidents. Ainsi le marché doit répondre à une volonté de renforcer les activités économiques et compléter celles déjà présentes sur la zone. Il s’agit aussi d’embellir et moderniser le quartier en un espace propice aux rencontres et aux échanges grâce aux futurs espaces de ventes.





D’autre part, la passerelle ou pont urbain devrait permettre l’évacuation des personnes vers la Maison de Quartier en cas d’évènements pluvieux intenses que ce quartier a notamment connu par le passé. À ce titre, elle est prévue au Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) et elle est conçue pour assurer une continuité piétonne entre la rue Paul Colonna d’Istria et la Rue des Primevères.



Cette réalisation s’inscrit dans un plan plus large d’investissement pour la rénovation des quartiers Salines-Cannes qui est mis en œuvre depuis bon nombre d’années.

Cette agora des Cannes représente aujourd’hui 1 200 m2 d’espaces publics réhabilités. Elle profitera à tous y compris aux enfants fréquentant la Maison de Quartier des Cannes, lesquels avec leurs animateurs, avaient déjà investi les lieux avec ravissement proposant même un petit spectacle aux habitants.

Bref, dès son inauguration, ce nouvel espace a su remplir son rôle : rapprocher les personnes du quartier en recréant du lien social et intergénérationnel.