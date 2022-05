Ajaccio : la statue de la place Foch bientôt restaurée

Mais aujourd’hui, pour que la place et, plus précisément, sa statue emblématique retrouvent leur superbe, 507 000 euros de travaux sont nécessaires. Car le projet est double : l’oeuvre actuelle, après restauration, sera déplacée dans le hall de l’hôtel de ville, pour y rester à l’abri. Et c’est une copie de la statue, réalisée dans des matériaux adaptés, qui ornera la fontaine aux lions. Dans un second temps, les deux bassins, l’éclairage, la grille en fer forgé et la plaque subiront, eux aussi, une rénovation. « L’opération a été votée en conseil municipal, nous attendons les subventions et nous démarrons », indique Simone Guerrini.En plus des aides déjà actées, la mairie peut désormais compter sur un chèque de 8 000 euros, de la part d’Allianz France. En février dernier, la compagnie d’assurances a lancé, avec la Sauvegarde l’Art Français, une campagne de vote en ligne : « Le Plus Grand Musée de France ». L’objectif, sélectionner une oeuvre d’art par région, et la faire bénéficier d’un mécénat. Sur l’île, c’est donc la statue Bonaparte en habit de consul romain d’Ajaccio qui a remporté le vote, avec 60% des voix (1038 votes), devant les oeuvres bastiaises la Donation du rosaire et la girouette de la cathédrale Sainte-Marie.Christophe Colonna et Christophe Martelli, tous deux agents chez Allianz, ont porté le projet au niveau local. Aujourd’hui, ils ne cachent pas leur émotion. « Nous sommes des Ajacciens pur jus, notre enfance tourne autour de cette place », expliquent-ils. C’est donc avec un oeil particulièrement attentif et un brin de fierté, qu’ils suivront, au fil du temps, la rénovation. Celle-ci devrait durer, pour l'essentiel des travaux à accomplir, environ huit mois.