Ajaccio : la recyclerie organise son défilé de mode

Pour l’occasion de nombreux partenaires ont participé à l’évènement qui intervient après environ une année de travail comme la recyclerie Dino, Vera Chintz , Nox Margarita, la marque « Prendre le maquis » mais aussi les section coiffure et maquillage du CFA Amparà.



Ce défilé illustre le travail annuel de l’association Iniziativa. « Nous gérons cinq chantiers d’insertion dans divers domaines comme la couture, les espaces verts, le maraichage, la voirie et le recyclage, a expliqué Annie Jaussaud, conseillère en insertion professionnelle . Ces chantiers nous permettent d’accompagner près de quatre vingt salariés grâce également à une vingtaine de permanents. Il s’agit d’accompagner chaque personne en transition professionnelle afin de définir ou consolider un projet ».





Ainsi, dans le cadre de la recyclerie, l’association procède à la collecte et la valorisation des textiles et objets issus de dons. Ces derniers, une fois réparés ou transformés peuvent être ensuite revendus.

La Citadelle a donc accueilli le résultat de nombreux mois de créations et transformations. Une vingtaine de mannequins ont donc défilé pour ravir le public présent sensibilisant par la même occasion à la réduction des déchets, au réemploi et à la lutte contre le gaspillage.